Álvaro Pacheco, em declarações na flash-interview da Sport TV, após a derrota do FC Porto com o V. Guimarães por 2-1

(triunfo sobre o FC Porto) «Não esquecer que jogámos contra uma grande equipa, em casa. Foi uma primeira parte em que controlámos, criámos dificuldades em transição. Tivemos os golos e mais uma oportunidade, o FC Porto marcou na única oportunidade que teve na primeira parte. No segundo tempo foi diferente, estava tudo em aberto com o 2-1 no marcador. Faltou aquela clarividência que tivemos no primeiro tempo. Sofremos na parte final, mas o resultado ajusta-se por mérito dos meus jogadores.»

(diferença para o último jogo) «Jogámos contra um adversário que faz muitos jogos, quarta, domingo, com uma intensidade muito grande. O árbitro deixou seguir. Quando estás cansado, não tens tanta capacidade para raciocinar e executar. Mantivemos uma solidez muito grande, um foco muito grande, conseguimos criar dificuldades ao FC Porto.»

(objetivo) «Eu penso é que hoje fomos capazes de ganhar três pontos. Temos agora o próximo jogo. Crescemos desde o último jogo, agora é continuar assim. Jogar em casa com os nossos adeptos.»

(regresso daqui a 15 dias) «Esse é um jogo diferente, de Taça. Somos capazes de chegar e disputar a eliminatória. Isso ficou provado aqui, mas agora há um jogo do campeonato. Foi isso que disse aos jogadores, que somos capazes de derrotar o FC Porto.»