O FC Porto sofreu a sexta derrota na Liga e segunda consecutiva, ao perder em casa com o V. Guimarães por 2-1.

Galeno marcou na própria baliza aos 12 minutos e Jota Silva fez o 2-0 para os visitantes aos 33m.

O FC Porto ainda reagiu por Galeno ao minuto 44, mas a expulsão de Pepe (vermelho direto por protestos aos 70 minutos) travou a reação dos azuis e brancos.

Com este resultado, os azuis e brancos mantêm-se com 58 pontos e falham a aproximação ao vice-líder Benfica e estão agora a 13 pontos do Sporting. O Vitória iguala o Sp. Braga e está a dois pontos dos dragões.