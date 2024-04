Declarações do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após a derrota por 2-1 ante o Vitória, em jogo da 28.ª jornada da I Liga:

[Se percebeu a expulsão de Pepe:] «Consegui perceber que há, aos cinco minutos, um penálti claro sobre o Galeno. Está difícil, sei que os jogadores sentem muito isso, por aquilo que foi este passado recente e o que se falou nestas duas semanas, das reações dos meus jogadores. E olha-se muito para a reação. Sei que se vai falar mais da expulsão do Pepe do que das outras situações, o penálti sobre o Galeno e uma situação próxima do banco que origina o primeiro golo do Vitória. «O primeiro golo surge numa situação que foi menos grave do que a que se passou na área. O jogo seria outro, não sei se perderíamos ou não, mas o jogo seria outro.»

«Sinceramente, a sensação é que começo a perder um bocadinho a alegria e a paixão pelo futebol. Muita coisa negativa. A começar por aquilo que não fizemos e que devíamos ter feito. E depois tem sido uma constante, cada vez que nos podemos aproximar da frente. Perguntaram-me se eu ia ver o dérbi. Eu disse que sim. Vi uma equipa a perder [ndr: Benfica] e poderíamos ficar a seis pontos, a faltarem 18, com possibilidades de chegar. Mas desta forma está difícil. Mas vão ter de levar connosco até final, a lutar sempre pelo que queremos lutar, a melhorar e a evoluir a equipa, dentro destas ausências, que parece que vai sendo usual nós termos. E fazer o máximo, cada um de nós. Agora, acho que é visível para todos. Há coragem para expulsar o Pepe. E provavelmente é bem expulso. Não há coragem para expulsar um jogador do Benfica, o Di María. Não há coragem para mandar o Hjulmand para fora. Para uns há coragem, para outros não há e é isto o futebol português.»