Declarações do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após a derrota por 2-1 ante o Vitória, em jogo da 28.ª jornada da I Liga:

[Porque não fez mais e melhor e se esperava uma segunda parte diferente depois do 2-1 antes do intervalo:]

«O jogo complicou-se com a expulsão do Pepe e não conseguimos fazer mais e melhor pelo treinador.»

[Sobre o jogo:]

«O Vitória veio fazer o jogo que eu pensava que vinham fazer, baixar um bocadinho o bloco, tirar um avançado, que é mais a referência na frente, o Nélson Oliveira e meter o Kaio e o Jota, com o João Mendes a ser mais o terceiro médio. Era expectável, para sair em transição, aproveitar algum espaço que deixaríamos nas costas.»