João Neves foi eleito o melhor médio do mês de março na Liga, repetindo pela quinta vez a distinção que é decidida através de uma votação entre todos os treinadores do campeonato.

O jovem do Benfica recolheu 29,06 por cento dos votos, batendo o sportinguista Hjulmand, que ficou ligeiramente atrás: teve 21,37 por cento dos votos. David Simão (Arouca) completa o pódio com 7,69 por cento das preferências dos treinadores.

Refira-se que, no mês de março, João Neves jogou 280 minutos no quatro jogos que o Benfica efetuou, tendo sido fundamental com o golo que permitiu aos encarnados bater o Desp. Chaves.