O azar bateu à porta do Barcelona: Alejandro Balde saiu lesionado no último jogo do Barcelona, na eliminação da Taça do Rei em San Mamés, e vai ter de ser operado, anunciaram os catalães este sábado.

O lateral-esquerdo tem uma lesão no tendão da coxa direita e vai ser submetido a cirurgia na Finlândia, antes de iniciar a recuperação. De acordo com a generalidade da imprensa desportiva espanhola, a época do jogador de 20 deverá ter acabado - a presença no Europeu ainda é incerta.

De resto, os problemas para Xavi não se ficam por aqui, isto porque Sergi Roberto também está a contas com um problema físico, neste caso no tendão de Aquiles, que o vai afastar dos próximos compromissos.

O Barcelona recebe o Villarreal, de Gonçalo Guedes, este sábado (17h30). João Cancelo e João Félix estão convocados.