Borja Iglesias é reforço do Bayer Leverkusen, por empréstimo, até ao final da época. O avançado, de 31 anos, assistiu, na tarde deste sábado, ao empate a zeros com o Borussia Mönchengladbach. O espanhol, natural de Santiago de Compostela, ainda procura retomar a melhor forma física, uma vez que, em 11 jogos, não marcou para a Liga, pelo Betis.

Em todo o caso, nas últimas três temporadas, Inglesias assinou 36 golos na La Liga.

«Com o seu perfil, pode preencher a lacuna deixada pela ausência de Victor Boniface. É forte fisicamente, sabe ter a bola, é confiante nas combinações, não foge de desarmes e é um bom finalizador. Com ele temos as opções de ataque necessárias para continuar o nosso caminho de sucesso», explicou o diretor para o futebol do Leverkusen, Simon Rolfes.

Esta será a primeira experiência de Borja Iglesias fora de Espanha, depois de ter crescido na formação do Valência e do Vilarreal. Como senior, representou Celta de Vigo, Zaragoza, Espanhol e Betis, desde a época 19/20.