O Bayer Leverkusen empatou 0-0, em casa, com o Borussia Monchengladbach e tem agora o segundo classificado da Bundesliga, o Bayern Munique, a apenas dois pontos de distância.

A equipa de Xabi Alonso foi muito perdulária no encontro deste sábado e acabou por ceder pontos no embate com o conjunto de Weigl, antigo jogador do Benfica, que foi titular no conjunto visitante.

Com este resultado, o Leverkusen trava uma sequência de cinco vitórias consecutivas para todas as competições, mas continua na liderança isolada da Liga alemã, com 49 pontos, mais dois do que o Bayer Munique, que é 2.º classificado. O Borussia Monchengladbach surge no 12.º posto, com 21 pontos.