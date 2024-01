O mercado não pára e todos os dias novos negócios são realizados.



Esta segunda-feira, Karim Benzema é o principal destaque na imprensa internacional. Insatisfeito na Arábia Saudita, o francês pode reforçar o Chelsea por empréstimo do clube saudita, escreve o «The Telegraph». Sem Jackson, na CAN, e com Nkunku constantemente com problemas físicos, os «blues» pretendem reforçar o ataque sem gastarem muito dinheiro ao contrário do que tem sido hábito.



Por sua vez, o Bayern Munique está a negociar a contratação de Nordan Mukiele com o PSG. De acordo com a imprensa francesa e alemã, o lateral-direito vê com bons olhos o regresso à Bundesliga. Ao que tudo indica, os dois clubes pretendem um empréstimo.



O Sevilha vai reforçar-se no Manchester United, informa a imprensa espanhola. Os andaluzes já têm acordo com os ingleses para a contratação por empréstimo de Hannibal Mejbri. O clube espanhol fica com opção de recrutar o médio em definitivo a troco de 20 milhões de euros.



Por último, nota para o Ajax, o último clube interesse em recrutar Jordan Henderson aos sauditas do Al Ettifaq.



No mercado nacional destaque para a chegada iminente de Álvaro Fernández ao Benfica.