O português Miguel Cardoso é o novo treinador do Espérance de Tunis, da Tunísia, onde vai prosseguir a carreira como técnico, voltando ao ativo quase três anos depois de ter orientado o Rio Ave, em 2020/21.

Miguel Cardoso foi confirmado pelo Espérance de Tunis na noite de sexta-feira e começa oficialmente a ligação ao clube na segunda-feira.

Na equipa técnica, Miguel Cardoso vai ter dois portugueses: Fábio Fernandes como adjunto e Carlos Miguel Silva como preparador físico.

No campeonato, o Espérance de Tunis ocupa o primeiro lugar do grupo B na primeira fase, entre sete clubes, com 32 pontos, mais seis do que o US Monastirienne.

Como treinador principal, Miguel Cardoso, de 51 anos, já passou também por Nantes, Celta de Vigo e AEK Atenas.