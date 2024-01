Pablo Felipe é reforço do Paços de Ferreira, por empréstimo do Famalicão, anunciou esta sexta-feira o clube que disputa a II Liga portuguesa.

«O FC Paços de Ferreira informa que chegou a acordo com o FC Famalicão para a cedência a título de empréstimo do atleta Pablo Felipe. Esta é a primeira aquisição neste mercado de inverno», refere o clube da Capital do Móvel, em comunicado no seu sítio oficial.

Pablo Felipe, de 20 anos, filho de Pena (ex-jogador de FC Porto, Sp. Braga e Marítimo) fez dez jogos pela equipa principal do Famalicão em 2023/24, entre campeonato, Taça da Liga e Taça de Portugal, tendo apontado dois golos, ambos na Taça de Portugal, ante a Camacha. Marcou ainda na primeira eliminatória da Youth League, pelos sub-19 do Famalicão, diante dos dinamarqueses do Midtjylland.

No Paços, Pablo, que poderá alinhar como extremo esquerdo ou avançado, já não terá como companheiro Edmilson Mendes. O avançado de 20 anos foi emprestado pelo Paços ao Salgueiros, do Campeonato de Portugal.