O treinador do Casa Pia, Pedro Moreira, afirmou esta sexta-feira, no lançamento da receção ao Famalicão, que pretende uma equipa a conseguir pontuar mais nos jogos em casa, lembrando, a esse propósito, a capacidade que os gansos têm tido nos jogos como visitante na I Liga.

O Casa Pia recebe o Famalicão na 17.ª jornada da I Liga, a última da primeira volta, tornando a jogar como visitado na 18.ª ronda, ante o Farense. Nesta altura, o Casa Pia, dos 19 pontos somados (os mesmos que tem o adversário desta ronda), tem 14 fora e apenas cinco em casa, no Estádio Municipal de Rio Maior.

«O que tentamos passar é uma estrutura que nos levasse a ser equilibrados em todos os momentos. É uma realidade que apontamos que, em termos de pontos, somos uma equipa mais capaz fora de casa. O que eu pretendo é que, nas próximas duas partidas, esta tendência se possa alterar», afirmou, em conferência de imprensa de antevisão, elogiando o Famalicão.

«É uma equipa com uma qualidade interessante, pela forma organizada com que o João Pedro Sousa os põe. Tem imensos jogadores jovens com uma ambição em se revelarem e podemos aproveitar algumas situações associadas a isso. Nos seus últimos jogos, os resultados não foram ótimos, mas também não foram maus de todo e mostraram sempre uma equipa confiante e com competências ofensivas», analisou.

Pedro Moreira considerou ainda que o Casa Pia «revela vontade em assumir os seus jogos e consegue controlá-los», sentindo isso em todos os jogos, exceto o duelo em que defrontou o FC Porto.

«Como treinador, o que pretendo é passar a mensagem de que o nosso trabalho nos treinos semanais tem de se reproduzir em jogo. Os últimos jogos têm sido isso mesmo, com eficácia e capacidade de criar dificuldades aos adversários. Criar e desenvolver a identidade desta equipa será um grande desafio. É com a meta de olharmos mais para cima do que para baixo que temos de trabalhar», sublinhou o treinador de 48 anos.

O médio Kevin Krygard foi oficializado na quinta-feira como reforço do Casa Pia e Pedro Moreira mostra-se «identificado com as competências» do norueguês, por ser «um jogador com passe e capacidade de visão de jogo para jogar entrelinhas». «Se tiver uma adaptação boa, poderá ser um jogador com importância», considerou.

Técnico deixa mensagem a colegas do Casa Pia e à comunicação social

No final da conferência de imprensa, Pedro Moreira quis ainda deixar uma mensagem a membros do ‘staff’ do Casa Pia que estão «a passar por momentos complicados», mas também ao setor da comunicação social, nomeadamente aos trabalhadores da Global Media Group, que têm enfrentado ameaças de despedimento de até 200 jornalistas.

«Cresci a ouvir a TSF e lia muito o jornal O Jogo. No futebol temos outras peças à nossa volta que são importantes e custa-me um bocadinho ver isto. Estamos a chegar a uma era onde o jornal físico deixou de ter a importância que tinha no passado e teremos de nos reinventar de alguma forma. Deixo uma palavra de solidariedade, apoio e conforto a essas pessoas, que vão continuar a ser muito importantes no nosso mundo», realçou.

O Casa Pia-Famalicão está agendado para as 15h30 de sábado, tem arbitragem de Fábio Melo e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.