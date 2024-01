O treinador do Santa Clara, Vasco Matos, foi suspenso por um jogo e por 12 dias, além de uma multa total de 1.964 euros, pela expulsão no jogo ante o Mafra e subsequentes «ameaças contra a equipa de arbitragem», indica o mapa de castigos do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), conhecido nesta quinta-feira.

Vasco Matos foi expulso aos 70 minutos do jogo da 16.ª jornada da II Liga, disputado no último sábado e ganho pelo Mafra, em Ponta Delgada, por 1-0, com um golo de Diogo Almeida (90+3m).

De acordo com o mapa de castigos, o jogo de suspensão e 1.428 euros de multa foram devido à expulsão. «Saiu deliberadamente da área técnica para protestar ou discutir com um elemento da equipa de arbitragem abrindo os braços e dizendo na direção do árbitro: "É falta car****! isto é uma vergonha!”. Após a exibição do cartão vermelho dirigiu-se ao AA1 [ndr: árbitro assistente] de forma agressiva, berrando ao seu ouvido: "Isto é uma vergonha! Aquilo que vocês estão a fazer é uma vergonha”, refere o CD da FPF, conforme o relatório do árbitro.

Mas houve mais após o final do jogo e o que se seguiu à derrota custou 12 dias de suspensão a Vasco Matos, além de mais 536 euros de multa: ameaças contra a equipa de arbitragem. «Após o final do jogo, quando a equipa de arbitragem se dirigia ao seu balneário, foi abordada pelo treinador principal Vasco Matos (expulso durante o jogo) que de forma agressiva se dirigiu o árbitro dizendo o seguinte: "Tem coragem para escrever aquilo que disseste ao meu jogador. Até te ferro meu palhaço! Sois uma vergonha!". Este gesto e palavras proferidas pelo treinador foram ditas sendo agarrado por colegas da sua equipa técnica, que evitavam que este se aproximasse em demasia do árbitro» e «após o final do jogo, quando a equipa de arbitragem recolhia ao balneário, na zona técnica, o árbitro foi interpelado pelo treinador principal da equipa visitada, Vasco Matos, expulso durante o minuto 23 da 2.ª parte do jogo, dirigindo-lhe, com o tom de voz elevado, as seguintes palavras: "tem coragem para escrever o que disseste ao nosso jogador", "eu ferro-te todo" e "estás a brincar com o nosso trabalho.»