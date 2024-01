O Benfica B regressou esta tarde às vitórias na II Liga, ao vencer na receção ao Belenenses, por 2-1, em jogo da 16.ª jornada da competição.

Um autogolo do guarda-redes Guilherme Oliveira, depois de um grande remate de Nuno Félix, abriu o marcador para as águias aos 31 minutos. Na segunda parte, pouco antes dos 60 minutos, Pedro Santos fez o 2-0.

Nos descontos, Ricardo Matos reduziu para os azuis.

Com este resultado, o Benfica ocupa, à condição, o décimo lugar da tabela classificativa, com 20 pontos. O Belenenses é penúltimo, com 13 pontos.

Nos Açores, o Santa Clara entrava em campo como líder (à condição), mas foi derrotado na receção ao Mafra, por 1-0.

O nulo persistiu durante quase toda a partida, mas nos descontos, aos 90+4 minutos, Diogo Almeida fez o 1-0 a favor dos visitantes.

Assim, o Santa Clara, mesmo com um jogo a mais, fica a um ponto do líder Aves SAD – os açorianos podem ainda ser ultrapassados pelo Nacional. O Mafra é quinto classificado, com 24 pontos.