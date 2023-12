No último jogo da II Liga em 2023, a encerrar a 15.ª jornada, o Aves SAD triunfou na visita ao Mafra, por 2-0.

Numa primeira parte dominada pelos visitantes, ora em posse de bola, ora em remates, os golos foram assinados pelo defesa Zé Ricardo, aos sete minutos, e pelo veterano Nenê, aos 46 minutos, de grande penalidade. O ponta de lança, de 40 anos, já prometeu que, em caso de subida, pendurará as chuteiras. Na manhã deste sábado anotou o oitavo golo em 13 partidas para o campeonato.

No regresso dos balneários, o Mafra até marcou, aos 48m, mas o golo de Lucas Gabriel foi anulado, por fora de jogo.

O triunfo em Mafra lança o Aves SAD para a liderança da II Liga, com 34 pontos, mais um em relação ao Santa Clara, e mais dois pontos face ao Nacional. No quarto posto segue o Marítimo, com 26 pontos.

A turma de Jorge Costa abre 2024 a 7 de janeiro com a receção ao aflito Leixões, que segura a lanterna rosada, de posição de play-off de manutenção.

Quanto ao Mafra, os pupilos de Silas são sétimos, com 21 pontos, em igualdade pontual com o FC Porto B. Na próxima jornada, os mafrenses visitam o Santa Clara (6 de janeiro).

