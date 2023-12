David Carmo fez o primeiro jogo pela equipa B do FC Porto, desde que foi despromovido para a formação orientada por António Folha, na sequência da discussão com Sérgio Conceição e Pepe, após a derrota no clássico em Alvalade.

O central foi titular, fazendo dupla com Romain Correia, saindo da equipa Gabriel Brás.

O Nacional, candidato à subida de divisão, marcou primeiro, logo aos oito minutos, por Jesús Ramírez.

A equipa portista empatou a fechar a primeira parte, de grande penalidade, por Wendel Silva.

O FC Porto B entrou melhor no segundo tempo e passou para a frente do marcador aos 59 minutos, através de Jorge Meireles.

O Nacional empatou logo a seguir, com o segundo golo de Ramírez no jogo, num lance muito contestado pela equipa da casa, alegando que André Sousa dominou a bola com a mão antes de fazer a assistência. O VAR, no entanto, validou a jogada.

Os madeirenses aproveitaram o momento para chegar a nova vantagem, com o hat-trik de Jesús Ramírez, nono golo do venezuelano na prova.

O FC Porto B tentou chegar à igualdade – David Carmo ia marcando no último minuto - mas o Nacional segurou a vantagem e subiu ao segundo lugar, com 32 pontos, menos um do que o líder Santa Clara. O AVS, contudo, ainda pode passar ambos nesta jornada.

Os portistas vão em sétimo, depois de três derrotas seguidas em jogos contra os três primeiros classificados, sempre pela margem mínima.

Académico de Viseu ganha em Matosinhos

O Leixões também somou a terceira derrota seguida – e já vai em sete jogos sem ganhar – ao ser batido em casa pelo Académico de Viseu, por 2-1.

O francês Gauthier Ott inaugurou o marcador a meio do primeiro tempo, num livre direto perfeito.

O Leixões empatou aos 57 minutos num golaço do brasileiro Adriano Amorim, mas um autogolo de Rafael Vieira, aos 75, deu os três pontos aos visitantes.

O Leixões é 16º, com 14 pontos; o Académico subiu ao décimo lugar, com 19.