O FC Porto derrotou em casa o Desp. de Chaves por 1-0 e chegou aos 34 pontos na Liga.

No último jogo do ano dos azuis e brancos houve, por isso, razões para sorrir no Dragão, mas houve um adepto da equipa de Sérgio Conceição que saiu do estádio mais feliz do que os outros.

Uma criança surgiu nas bancadas com um cartaz a pedir as luvas de Diogo Costa e no final da partida o guarda-redes do FC Porto fez mesmo a vontade ao jovem.

O guardião dirigiu-se a uma das bancadas do Dragão e entregou as luvas à criança, que certamente nunca mais vai esquecer este gesto do internacional português.