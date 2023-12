A FIGURA: João Mário

O ataque do FC Porto foi um deserto de ideias, mas o lateral-direito conseguiu ser esclarecido. Numa subida pela ala, aproveitou o espaço concedido e rematou colocado.

O MOMENTO: João Mário desata o nulo, 58m

Apesar da entrada mais intensa na segunda parte, o FC Porto continuava com dificuldades em penetrar no bloco defensivo do Desp. Chaves. Contudo, os dragões aproveitaram que os flavienses tiveram uma falha defensiva, João Mário apareceu solto no corredor direito e marcou de pé esquerdo. O golo libertou a tensão no estádio e abriu espaço a maior tranquilidade para os portistas.

OUTROS DESTAQUES

Zé Pedro

Novamente chamado à titularidade, voltou a estar em evidência nos passes progressivos, a variar o flanco, e a jogar com muito critério. Não é um patrão da defesa, mas Sérgio Conceição encontrou um jogador útil para o eixo central.

Toni Martínez

Titular pela primeira vez desde setembro, não conseguiu corresponder. Teve mais vontade do que discernimento e, a terminar a primeira parte, ainda viu amarelo por simular um penálti.

Galeno

Na reta final, dispôs de muito espaço, porque o Desp. Chaves estava em busca do 1-1. Ainda assim, colecionou erros, atrás de erros. Más receções, maus passes e más finalizações que provam que é capaz do melhor e do pior.

Diogo Costa

Praticamente nem teve trabalho, mas foi fundamental no terceiro minuto de descontos, com uma excelente defesa, após remate de Jô, a evitar o empate que gelaria o Dragão.

Rúben Ribeiro

Um jogador cuja qualidade técnica já é conhecida por todos e voltou a ficar na retina. Contudo, teve dificuldade em aguentar os ânimos e podia ter sido expulso aos 27 minutos, mas o árbitro perdoou-lhe o segundo cartão amarelo, isto pouco depois de ter sido admoestado por protestos. Além disso, tem culpas no lance do golo do FC Porto, não acompanhando a subida de João Mário, que apareceu solto na área flaviense.

Sandro Cruz

O lateral voltou a jogar como central e foi o espelho da segurança e compromisso defensivo dos transmontanos. Apenas manchou a exibição aos 88 minutos, ao ver um amarelo por protestos.