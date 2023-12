O FC Porto recebeu e venceu o Desp. Chaves por 1-0, em jogo da décima quinta jornada da Liga. O jogo frente ao último classificado do campeonato não foi nada fácil para a equipa azul e branca e ficou decidido aos 58 minutos com um golo de João Mário. Com este resultado, o FC Porto continua no terceiro lugar da Liga, com 34 pontos, os mesmos que o Sporting, que é segundo classificado, mas que tem menos um encontro realizado. O Benfica é líder provisório do campeonato, com 36 pontos.