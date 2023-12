Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações aos jornalistas no Estádio do Dragão, após a vitória sobre o Desportivo de Chaves (1-0), na 15.ª jornada da Liga:

«[A que se deve a ausência de Zaidu dos convocados?] É pelo simples facto de achar que era jogo para o Wendell e fazia sentido que o João Mendes estivesse no banco. Só por isso. Querem saber do sorriso para o Paulinho [após o Clássico]? O Zaidu é talvez o jogador mais puro que apanhei, pelos sentimentos, por como lida com as outras pessoas, é um ser humano fantástico. Deixem as equipas B, os castigos, não existe nada disso. Qualquer elemento do grupo de trabalho e o próprio Zaidu sabem disso.»