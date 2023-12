Zaidu, lateral-esquerdo do FC Porto, integra a lista de 25 convocados da Nigéria para o Campeonato Africano das Nações (CAN), assim como Bruno Onyeamechi e Chidozie, defesas do Boavista.

A seleção comandada pelo português José Peseiro vai defrontar Costa do Marfim, Guiné-Equatorial e Guiné-Bissau no Grupo A da competição, que vai decorrer em janeiro.

Entre os principais destaques da lista de Peseiro, nota para os avançados Victor Osimhen e Victor Boniface.

The 25 ready to give their all, ready to do it again! #SoarSuperEagles #LetsDoItAgain #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/e5eCGyJyCs