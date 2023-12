Diomande foi convocado por Jean-Louis Gasset para representar a Costa do Marfim no CAN de 2024, que se vai realizar entre 13 de janeiro e 11 de fevereiro.

O defesa vai falhar todos os jogos dos leões no mês de janeiro, incluindo o duelo das meias-finais da Taça da Liga com o Sp. Braga. O central pode ainda ser ausência em alguns jogos em fevereiro, se a Costa do Marfim chegar a uma fase adiantada da prova.

De recordar que a seleção costa-marfinense vai defrontar a Guiné-Bissau, a Nigéria e a Guiné Equatorial na fase de grupos do CAN 2024.