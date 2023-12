Quase um ano depois de ter chegado ao Sporting, Ousmane Diomande fez um «balanço positivo» sobre a aventura nos leões.

«É verdade, estou aqui há cerca de um ano e já aconteceu tanta coisa. Faço um balanço muito positivo. Para mim, ter a oportunidade de jogar no Sporting é um privilégio enorme por isso estou a aproveitar todos os momentos, todos os treinos e todos os jogos da melhor maneira. Sinto-me bem aqui e a crescer, mas acho que ainda tenho muitas coisas a melhorar. Portanto, tenho de continuar a trabalhar para continuar a evoluir», afirmou o defesa-central da Costa do Marfim, em entrevista ao jornal Sporting.

O jogador de 20 anos considerou que o Sporting «é um clube fantástico» e proporciona «ótimas condições», além de admitir que tem uma relação mais próxima com Marcus Edwards, Morten Hjulmand, Viktor Gyökeres e Jeremiah St. Juste porque todos falam inglês.

Diomande deixou ainda elogios a Ruben Amorim. «Aprecio-o muito, mesmo. É um ótimo treinador, muito compreensivo e o treinador certo para nós. Ele ajuda muito todos os jogadores e em particular os mais novos, para que possam ser melhores. Transmite-nos muita confiança e isso é muito positivo para nós.»

O central leonino desvalorizou ainda os elogios que tem recebido e considerou que ainda tem de evoluir em vários aspetos do jogo.

«Já várias pessoas me disseram isso de ter qualidade e segurança acima da média, mas, sinceramente, não acho que seja assim porque, e já o disse, sinto que ainda tenho muitas coisas a melhorar, que há coisas que tenho de fazer melhor. Trabalho todos os dias para que assim seja, assim como para atingir os meus objetivos que, claro, passam por ser sempre melhor», vincou.

Na hora de escolher um ídolo, Diomande apontou o nome de Cristiano Ronaldo. «Embora não joguemos na mesma posição, mas ele é um exemplo. Admiro o percurso dele e tudo aquilo que ele tem alcançado no futebol. Depois, claro, que gosto e olho para vários jogadores que jogam na minha posição e que me ajudam a ser melhor.»

O ex-Mafra reconheceu também que gosta de viver em Portugal, um país onde já se sente em casa.

«Acho que é um dos melhores países da Europa e com o clima que tem até me faz lembrar África. Por isso, sinto-me em casa. Sinto-me muito confortável aqui, também gosto muito da comida portuguesa e já percebo algumas coisas que dizem quando falam mais devagar, mas falar ainda não digo mais do que uma ou outra palavra. Tenho de melhorar, quero falar mais», concluiu.

Diomande tem 20 jogos, dois golos e uma assistência pelo Sporting esta época