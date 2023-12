O Sporting foi multado em 12.161 euros, na sequência do clássico em Alvalade com o FC Porto, da 14.ª jornada da Liga, que terminou com triunfo leonino, por 2-0.

Segundo o mapa de castigos do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), os leões vão ter de pagar uma coima de 9.560 euros relativa ao uso de engenhos explosivos ou pirotécnicos por parte dos adeptos. O comportamento incorreto do público, como o arremesso de um frasco de plástico (vaporizador nasal) e cânticos dirigidos aos portistas, também valeram uma multa de 1.326 euros. Além disso, o Sporting foi multado em 1.275 euros por ter permitido a entrada de tarjas de grandes dimensões da Juventude Leonina.

Já o FC Porto, foi multado em 8.290 euros, sendo que 4.080 euros correspondem à coima pelo atraso da equipa no início das duas partes do jogo.

Os dragões foram ainda multados em 3.190 euros por uso de engenhos explosivos ou pirotécnicos e em 1.020 euros pelo comportamento incorreto do público.

O CD refere ainda que «aguarda esclarecimentos» quanto ao desentendimento entre Sérgio Conceição e Hugo Viana. O treinador do FC Porto e o diretor-desportivo do Sporting tiveram uma discussão acesa e foram separados por alguns elementos das duas equipas logo após o apito final.