O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol confirmou a aplicação de dois jogos de castigo a Pepe, na sequência do vermelho direto exibido em Alvalade após agressão a Matheus Reis, jogador do Sporting.

O capitão do FC Porto falha assim o jogo deste fim de semana com o Leixões (Taça da Liga) e também a receção ao Desp. Chaves a 29 de dezembro, último jogo oficial dos dragões em 2023.

Assim, Pepe só poderá voltar à competição a 5 de janeiro, no dérbi da Invicta com o Boavista no Estádio do Bessa.

