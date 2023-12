Bruno Varela, guarda-redes do Vitória de Guimarães, pediu para não ser convocado para a Taça das Nações Africanas (CAN), apesar de fazer parte da lista de pré-convocados de Cabo Verde. O atleta utilizou as redes sociais para explicar a sua decisão.

«Tomei a decisão de não estar presente por uma questão ética e moral da minha parte , tendo em conta que não tinha participado em nenhum estágio/jogo de qualificação para a CAN e todos sabemos da dificuldade que são esses jogos e as viagens no continente Africano, então acho que não seria justo da minha parte, tendo em conta que nessa altura eu ainda estava nesse impasse de decisão se iria ou não representar a seleção cabo-verdiana eu agora aparecer na grande competição e tirar o espaço de algum colega meu que, com certeza, teve mais impacto, mérito e presença nessa tão desejada qualificação», escreveu Bruno Varela.

O jogador referiu ainda que após a competição estará «cem por cento disponível para a seleção», agradecendo ao Vitória de Guimarães e ao selecionador Bubista que respeitaram a sua decisão e o tempo que demorou a tomá-la.

Esta época, o guarda-redes já fez 18 jogos e sofreu 22 golos, encontrando-se o V. Guimarães no quinto lugar da Liga.