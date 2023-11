Pedro Brito, selecionador de Cabo Verde, convocou 24 jogadores para os primeiros jogos da fase de qualificação para o Mundial2026, entre os quais estão cinco jogadores que atuam em Portugal.

Entre os convocados estão os guarda-redes Márcio da Rosa (Anadia), Bruno Varela (Vitória de Guimarães) e Dylan Silva (Sintrense), o defesa João Correia (Desportivo de Chaves) e o avançado Hélio Varela (Portimonense).

Em relação à última convocatória, que integrou 32 jogadores, destaque para as entradas do guarda-redes Dylan Silva e do médio Leandro Andrade, do Qarabag, do Azerbaijão.

Em sentido contrário, ficaram de fora o guarda-redes Tiago Gomes, os defesas Steve Furtado, Kristopher da Graça e Sidny Cabral, os médios Kevin Pina e Diogo Mendes, e os avançados Gilson Benchimol, Jovane Cabral, Luís Lopes, Clé e Sérgio Andrade.

Cabo Verde recebe primeiro Angola, a 16 de novembro, no Estádio Nacional, na Praia, e, cinco dias depois, desloca-se à África do Sul para defrontar Eswatini [antiga Suazilândia], em estádio emprestado, em jogo da segunda jornada.

Os tubarões azuis integram o Grupo D que, além de Angola e do Eswatini, conta ainda com Camarões, Líbia e Maurícias.

Nesta fase de grupos, o primeiro de cada grupo qualifica-se automaticamente para o Mundial, enquanto os quatro melhores segundos classificados, de nove grupos, vão disputar um play-off para completar o lote das nações africanas que irão marcar presença na maior prova de seleções a nível mundial.

O Mundial2026 será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá, naquela que será a primeira fase final da competição com 48 seleções, das quais nove do continente africano, mais quatro do que vinha sendo habitual.

Lista dos 24 convocados:

- Guarda-redes: Vozinha (Trencin, Svq), Márcio da Rosa (Anadia, Por), Bruno Varela (Vitória de Guimarães, Por) e Dylan Silva (Sintrense, Por).

- Defesa: Roberto Lopes (Shamrock Rovers, Irl), Diney Borges (Al Bataeh, EAU), Dylan Tavares (Bastia, Fra), Logan Costa (Toulouse, Fra), João Correia (Desportivo de Chaves, Por), Steven Moreira (Columbus Crew, EUA) e Delmiro Nascimento (AEZ Zakakiou, Cyp).

- Médios: Jamiro Monteiro (San Jose Earthquakes, EUA), Kenny Rocha (Zakakiou, Cyp), Patrick Andrade (Qarabag, Aze), João Paulo Fernandes (Sheriff Tiraspol, Mol), Deroy Duarte (Fortuna Sittard, Hol), Leandro Andrade (Qarabag, Aze) e Leandro Andrade (Qarabag, Aze).

- Avançados: Ryan Mendes (Karagumruk, Tur), Garry Rodrigues (Ankaraguçu, Tur), Willy Semedo (Omonia Nicósia, Cyp), Bebé (Saragoça, Esp), Bryan Teixeira (Sturm Graz, Aut) e Hélio Varela (Portimonense, Por).