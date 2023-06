A Nigéria, seleção orientada por José Peseiro, garantiu neste domingo o apuramento para a Taça de África das Nações, ao vencer a Serra Leoa (2-3).

Este resultado das «Super Águias» beneficiou também a seleção da Guiné-Bissau, que fica também apurada, já que, no pior dos cenários, ficará na segunda posição do Grupo A. Já soma 10 pontos, a dois da Nigéria, mas já com o dobro dos pontos da Serra Leoa.

Na última posição está São Tomé e Príncipe, com apenas um ponto.

A seleção de Cabo Verde também já garantiu a presença na CAN, ao vencer o Burkina Faso por 3-1, com golos de Bebé, João Paulo e Clé.

Os tubarões azuis passa a somar 10 pontos, tal como o adversário deste domingo. Tendo em conta que o Togo só tem cinco pontos, Cabo Verde e Burkina Faso já estão apurados.

De referir ainda que Angola e Moçambique vão para a última jornada em posição de apuramento. Os Palancas Negras ocupam a segunda posição do Grupo E, com 8 pontos, com um ponto a menos do que o Gana e com um ponto a mais do que a República Centro-Africana.

Na última jornada Angola recebe Madagáscar, que tem apenas dois pontos, já sem possibilidades de apuramento, e há um Gana-República Centro-Africana.

Moçambique, com sete pontos, está na segunda posição do Grupo L, no qual o Senegal já garantiu o primeiro lugar (13 pontos). Na última jornada a seleção moçambicana recebe o Benin, que tem 5 pontos.

Equipas já apuradas (14/24): Costa do Marfim, Marrocos, Argélia, África do Sul, Senegal, Burkina Faso, Tunisia, Egito, Zâmbia, Guiné Equatorial, Nigéria, Guiné-Bissau, Cabo Verde e Mali.