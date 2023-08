Cabo Verde conquistou, esta segunda-feira, a sua primeira vitória de sempre num Mundial de basquetebol, ao vencer a Venezuela, por 81-75.

Com Will Tavares (20 pontos) e os benfiquistas Betinho Gomes (22) e Ivan Almeida (18) em destaque, Cabo Verde, equipa com ranking mais baixo do Mundial, superiorizou-se à Venezuela, que ao intervalo até vencia por 13 pontos de diferença, 46-33.

Os venezuelanos até chegaram ao intervalo com uma vantagem de 23 pontos (46-33), mas Cabo Verde teve um bom início de terceiro período e acabou apenas por permitir 29 pontos ao conjunto sul-americano na segunda parte, com a defesa a ser decisiva para o triunfo.

A Eslovénia, que hoje somou o segundo triunfo, frente à Geórgia (88-67), é o próximo adversário de Cabo Verde, na quarta-feira. Os eslovenos lideram o Grupo F, com quatro pontos, mais um do que georgianos e cabo-verdianos, com a Venezuela com dois.

TODOS OS RESULTADOS DO DIA

Grupo B:

Porto Rico-Sérvia (77-94)

China-Sudão do Sul (69-89)

Grupo C:

Grécia-Estados Unidos (81-109)

Nova Zelândia-Jordânia (95-87, após prolongamento)

Grupo F:

Venezuela-Cabo Verde (75-81)

Geórgia-Eslovénia (67-88)

Grupo G:

Costa do Marfim-Irão (71-69)

Brasil-Espanha (78-96)