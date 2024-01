Nem ao sábado o mercado de transferências pára.



José Mourinho, Renan Lodi, Fofana e o prodígio brasileiro Estêvão são os nomes que fazem manchete. Desde logo, a Gazzetta dello Sport escreve que a continuidade do técnico português na Roma não está assegurada, uma vez que os donos do clube estão insatisfeitos com as prestações da equipa, oitava classificada da Serie A. O técnico português termina contrato com os giallorossi no fim da temporada.



Depois de Guerreiro e Digne, agora é Renan Lodi: o Al-Hilal, de Jorge Jesus, está à procura de um lateral-esquerdo e tem agitado as últimas horas do mercado. Segundo a imprensa internacional, os sauditas estão dispostos a pagar 20 milhões de euros pelo internacional brasileiro que pertence aos quadros do Marselha.



No Brasil é notícia o interesse do Chelsea na contratação de Estêvão, jovem médio do Palmeiras. Os londrinos vão iniciar em breve negociações com a equipa de Abel Ferreira para assegurarem o jogador de 16 anos e evitarem o que aconteceu com Endrick, «desviado» pelo Real Madrid.



Já em Inglaterra, o Burnley oficializou a contratação de David Fofana por empréstimo do Chelsea.



Em Portugal são esperadas novidades sobre Álvaro Fernández, jogador que está a ser negociado pelo Benfica junto do Man. United.



