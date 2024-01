Gonçalo Borges esteve com um pé no Lille, mas para já vai ficar no Dragão.

Sérgio Conceição decidiu e não está disposto a abdicar do extremo português de 22 anos.

Apesar da pouca utilização nesta temporada (apenas 282 minutos distribuídos por 15 jogos, com duas assistências e nenhum golo), Borges é visto como um desequilibrador e, como ala de raiz, com a previsível aposta em Pepê para jogar atrás do ponta de lança, poderá ter mais oportunidades num sistema de 4-2-3-1, como aquele que Conceição apresentou na goleada (0-4) frente ao Estoril na última terça-feira para a Taça de Portugal.

Nesse sentido, apesar do Lille, comandado pelo português Paulo Fonseca, ter estado muito perto de contratar o jovem extremo com um empréstimo com opção de compra, o negócio teve marcha atrás, tendo o primeiro sinal disso mesmo surgido no jogo a meio da semana, com Conceição a lançar Borges para os últimos minutos do jogo na Amoreira.