Xavi despediu-se dos adeptos do Barcelona, com uma mensagem emotiva nas redes sociais.

Horas depois do comunicado feito pelo clube, que deu conta da saída do técnico no final da temporada, foi a vez de Xavi se despedir dos apoiantes catalães.

«Caros amigos, este domingo termina o meu percurso como treinador do Barcelona. Nunca é fácil sair do clube da minha vida, mas estou muito orgulhoso, depois de dois anos e meio à frente de uma equipa que foi como uma segunda família. Quero agradecer a todos os adeptos pelo apoio e carinho, quem sempre esteve do meu lado e demonstrou amor em todos os momentos desta fase da minha vida. A partir de domingo, vou ser mais um nas bancadas, seja em que estádio for. Desejo o melhor para o clube, que guardo no meu coração», pode ler-se no texto escrito pelo técnico.