Depois de processo de avanços e recuos, Xavi vai mesmo sair do Barcelona e despediu-se do comando técnico dos «blaugrana» este domingo, com uma vitória na visita ao Sevilha (2-1).

«Tentei controlar as minhas emoções e é difícil saber que não continuamos como equipa técnica, mas acho que estivemos bem no jogo. Fizemos os 85 pontos que queríamos. Tínhamos esse número em mente. A nossa esperança era continuar, mas não controlamos as decisões. Foi duro e difícil, mas desfrutámos e sofremos. Foi uma pena não podermos cumprir o nosso contrato», assumiu Xavi, após a partida.

O treinador de 44 anos assumiu que queria continuar no banco do Barça, mas respeita a decisão do clube. «Honestamente, tenho a sensação de que tudo o que fiz causou um terremoto nestes dois anos e meio. Dentro ou fora? No geral. Não tivemos paz de espírito, mas só tenho de aceitar isso. É a lei do futebol. Triste? Sim, acho que o trabalho em situação de adversidade não tem sido valorizado.»

Numa altura em que a imprensa espanhola dá Hansi Flick como provável novo treinador do Barcleona, Xavi deixou alguns conselhos.

«Que saiba que está numa situação difícil. O Barça é um clube difícil e a situação económica também é adversa. O novo treinador vai sofrer. Que tenha paciência porque este clube não é fácil. A única coisa que o vai salvar é vencer. Olharam muito para mim com uma lupa. Houve expectativas geradas por ter feito parte da melhor geração do Barça que jogaram contra mim», concluiu.