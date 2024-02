O Granada e o Almeria empataram a um golo, em jogo da jornada 25 da La Liga. Luis Maximiano foi titular na equipa visitante.

Pubill, logo aos nove minutos, deu vantagem ao Almeria, mas Uzuni, aos 75 minutos, conseguiu salvar um ponto para o conjunto da casa, já depois dos visitantes terem visto um golo ser anulado por fora de jogo aos 14 minutos.

Até final houve polémica. Aos 82 minutos, o árbitro assinalou penálti para o Granada, mas o VAR corrigiu a decisão por entender que o contacto de Pubill sobre Maouassa não foi suficiente para grande penalidade. Já ao minuto 90, Batalla parece cometer falta sobre Pozo, mas o árbitro e o VAR mandaram seguir. Gil Manzano considerou mesmo simulação do jogador da casa.

Com este resultado, o Granada segue na décima nona posição do campeonato, com 14 pontos. O Almeria está no vigésimo posto, o último da classificação, com oito pontos.