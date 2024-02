O Almería, com o português Luís Maximiano a titular na baliza, empatou a zero na receção ao Athletic Bilbau e estabeleceu um novo recorde negativo.

Os «rojiblancos» tornaram-se na primeira equipa em toda a história do campeonato espanhol a chegar às 24 jornadas sem qualquer vitória. Além disso, igualaram a pior sequência de jogos consecutivos sem vencer: 27.

Diante do conjunto de Bilbau, o lanterna-vermelha da liga espanhola (apenas sete pontos) jogou reduzido a 10 elementos desde os 53 minutos, face à expulsão do avançado belga Largie Ramazani.

Já o Athletic, desperdiçou a oportunidade de chegar ao quarto posto e ultrapassar o Atlético de Madrid. A equipa de Bilbau está no quinto posto, com 46 pontos, contra os 48 do Atlético de Madrid (quarto colocado) e 51 do Barcelona (terceiro).

A classificação da liga espanhola