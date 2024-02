Eram duas vitórias consecutivas, mas este Barcelona não engata e este domingo voltou a perder pontos na La Liga, ao empatar na receção ao Granada (3-3) – jogo da 24.ª jornada.

João Félix, lesionado, não foi opção, mas João Cancelo foi aposta inicial de Xavi Hernández, e esteve em destaque: foi dele a bela assistência para o 1-0, aos 14 minutos, de Lamine Yamal.

A formação visitante empatou em cima do intervalo, por Ricard Sánchez, e a partir daí a partida entrou numa fase caótica.

Facundo Pellistri havia feito a assistência para o 1-1 e fez a reviravolta à hora de jogo, antes de Lewandowski, servido por Gundogan, voltar a empatar, aos 63 minutos.

Três minutos depois, o Granada voltou a ganhar vantagem, por Ignasi Miquel, mas Lamine Yamal bisou já dentro dos dez minutos finais e fez o 3-3 final.

Com este resultado, o Barcelona segue no terceiro lugar, com 51 pontos – a dez do líder Real Madrid. O Granada é penúltimo, com 13 pontos.

