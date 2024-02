Depois da derrota a meio da semana na primeira mão das meias-finais da Taça do Rei, o Atlético de Madrid voltou a perder, desta feita na visita a Sevilha (1-0), numa partida da 24.ª jornada da Liga espanhola.



O único golo do jogo foi anotado por Isaac Romero, aos 15 minutos. Os colchoneros perderam Morata por lesão, avançado que saiu em lágrimas e deixou no ar a possibilidade de ser um problema físico com alguma gravidade.



O Atlético de Madrid continua no quarto lugar com 48 pontos, mas pode ver o Barcelona, que tem 50 e menos um jogo, fugir. Além disso, o conjunto de Diego «El Cholo» Simeone pode ser alcançado pelo Athletic, caso os bascos batam o Almería, esta segunda-feira.



Classificação da Liga espanhola