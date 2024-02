O AC Milan recebeu e venceu o Nápoles por 1-0, em San Siro, numa partida da 24.ª jornada da Serie A.



Rafael Leão foi titular e esteve em destaque ao assistir Theo Hernández para o golo que decidiu a partida, aos 25 minutos. Um golo que surgiu na primeira grande oportunidade dos rossoneri depois de Simeone ter ficado perto de adiantar os napolitanos.

Confortável no jogo, o AC Milan ficou perto do 2-0, mas Gollini evitou o golo do internacional português. Antes do intervalo, Pioli foi forçado a lançar Florenzi para o lugar do lesionado Calabria. Na segunda parte, o campeão puxou dos galões e enviou duas bolas aos ferros da baliza de Maignan por Politano e Anguissa.



O jogo terminou com pedidos de penálti do Nápoles (Mário Rui não jogou por estar castigado), mas o árbitro entendeu que não havia motivo para tal após recorrer ao VAR.



Com esta vitória, o AC Milan chegou aos 52 pontos e aproximou-se da Juventus, segunda classificada, que apenas joga esta segunda-feira. Por sua vez, o Nápoles tem 35 pontos e é 9.º classificado.



