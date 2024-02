O APOEL venceu a ‘cimeira’ da liga cipriota, batendo o Aris Limassol por 1-0, esta quinta-feira.

Com este triunfo, a equipa orientada por Ricardo Sá Pinto, que vinha de dois empates seguidos e tinha sido apanhado na liderança, voltou a isolar-se no comando do campeonato, com mais três pontos do que o Aris.

O único golo do jogo foi apontado pelo avançado congolês Dieumerci Ndongala, aos 20 minutos.

O português Tomané entrou aos 86 minutos, na equipa da casa. Um pouco antes tinha entrado Edi Semedo, na formação de Limassol.

O internacional guineense Dálcio Gomes, nascido em Portugal, foi titular no APOEL. Já o angolano Wilson Eduardo não saiu do banco de suplentes.

O jogo foi muito disputado e teve momentos tensos, com uma expulsão para cada lado: um suplente do APOEL (Christodoulou) mesmo em cima do intervalo e o defesa do Aris, Urosevic, já nos instantes finais.

Falta uma jornada para terminar a fase ‘regular’ do campeonato, começando depois os play-offs para apuramento de campeão e para a descida de divisão.