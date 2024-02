José Mourinho concedeu uma entrevista ao podcast «Five», de Rio Ferdinand. Além de ter revelado que recusou treinar as seleções de Portugal e de Inglaterra, o treinador português abordou ainda a saída da Roma.

«Foi uma decisão dos donos e temos de respeitar sem discutir. Claro que acredito que os adeptos são o coração de um clube de futebol, sem eles não há clubes, mas há os donos e quando o dono decide, tens de respeitar.»

Na mesma entrevista, José Mourinho disse que ficou magoado por sair da Roma e que esta foi a saída que mais lhe custou em toda a carreira.

«Posso dizer que foi a que me magoou mais. Podes perguntar, porquê? Porque dei tudo, dei o meu coração. Algumas opções podem ser consideradas pouco inteligentes do ponto de vista profissional, recusei grandes oportunidades de trabalho, a primeira foi muito difícil porque foi Portugal, a Seleção. Com provavelmente a melhor equipa de sempre, três anos antes do Mundial. Depois, recebi uma grande proposta da Arábia Saudita, não escondi na altura, foi grande. Normalmente sou muito pragmático nas minhas escolhas, deixei outros clubes depois de ganhar troféus, mas desta vez não fui pragmático, fui emocional, dei tudo. No final saí magoado.»