Muitos portugueses seguem em ação na Liga Conferência. Em noite de primeira mão de play-off de acesso aos «oitavos», a armada portuguesa no Olympiakos venceu, pela diferença mínima, na receção aos húngaros do Ferencvaros (1-0).

O espanhol Mendilibar, agora timoneiro dos gregos, apostou em David Carmo, João Carvalho e Alexandropoulos – médio emprestado pelo Sporting – de princípio. Sem o lesionado Gelson Martins, o técnico guardou André Horta, Chiquinho e Podence como trunfos no banco.

Num encontro de controlo caseiro, foram os forasteiros a inaugurar o marcador, ao segundo minuto, mas o avançado Varga estava em fora de jogo. Seguiu-se a afirmação do Olympiakos, ainda que o domínio apenas se convertesse em golo nos últimos minutos, mais por ineficácia do que por mérito do guardião Dibusz.

Já com Horta, Podence e Jovetic – que rendeu João Carvalho aos 78m – em campo o marroquino El Kaabi inaugurou o marcador, aos 83m.

Josué lidera esperanças do Légia Varsóvia

Na Noruega, o Molde levou a melhor sobre Yuri Ribeiro – adaptado a central – e Josué, que capitaneia o Légia Varsóvia. Numa primeira parte soberba, os anfitriões pareciam ter arrumado a eliminatória em 12 minutos. Com um «onze» totalmente norueguês, o avançado Gulbrandsen bisou, aos 12 e 19m, e o médio Kaasa ampliou a vantagem, aos 24m.

No segundo tempo, e após quatro alterações ao intervalo, Josué reduziu aos 64m e galvanizou a reação do Légia. Pouco depois, aos 71m, foi a vez de o médio Augustyniak reduzir diferenças no marcador.

Todavia, a avalanche ofensiva dos polacos não mais surtiu efeitos e o apito final consumou o 3-2 a favor do Molde.

Frankfurt de Buta facilita

Entretanto, na Bélgica, o Eintracht Frankfurt não foi além de um empate, a dois golos, no reduto do St. Gilloise. Com o ex-Benfica Buta de princípio, os alemães estavam a vencer por 0-2 ao décimo minuto de jogo, contando com o acerto de Chaibi e Kalajdzic.

A reação dos anfitriões foi avassaladora e «secou» as respostas germânicas. Aos 31m, Rasmussen reduziu e o empate foi reposto aos 68m, por Gustaf Nilsson. Em todo o caso, o Frankfurt terá a lamentar a incapacidade de aproveitar a superioridade numérica a partir dos 78m, quando o médio Vanhoutte viu o segundo cartão amarelo.

Strum Graz com pé e meio nos «oitavos»

A fechar este primeiro contingente de partidas do play-off da Liga Conferência, o Strum Graz goleou na receção ao Slovan Brastislava, por 4-1.

Num primeiro tempo emocionante, o jovem avançado norueguês Mika Biereth, de 21 anos, inaugurou o marcador para os austríacos, ao fim de quatro minutos.

Na resposta, ao oitavo minuto, Gerson Rodrigues, internacional pelo Luxemburgo, repôs a igualdade. Ainda assim, e aproveitando o ascendente, Gorenc Stankovic voltou a lançar os anfitriões na frente do resultado, aos 27m.

No regresso do descanso, o georgiano Kiteishvili ampliou a vantagem, de penálti, aos 64m. E, para amargurar as hostes de Bratislava, Amady Camara fez o 4-1, aos 90+1m, quando os visitantes estavam já reduzidos a 10 unidades.

A segunda mão deste play-off está agendada para a próxima quinta-feira, 22 de fevereiro. Os vencedores desta fase medirão forças com Aston Villa, Lille, Fiorentina, PAOK, Fenerbahçe, Plzen, Maccabi Tel Aviv e Club Brugge.