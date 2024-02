Arthur Cabral e Álvaro Carreras são as novidades no onze inicial do Benfica para a receção desta noite ao Toulouse, a contar para o play-off da Liga Europa.

Depois de ter começado no banco no empate em casa do Vitória de Guimarães, o avançado brasileiro – numa sequência de quatro partidas a marcar – regressa às opções iniciais do técnico Roger Schmidt: é Bah quem sai do onze, com Aursnes a descer para lateral-direito e Rafa a ocupar o seu lugar habitual como segundo avançado.

Na outra lateral, uma troca direta: Morato vai para o banco, Álvaro Carreras terá outra oportunidade como titular.

O Benfica-Toulouse, refira-se, joga-se esta noite no Estádio da Luz, a partir das 20h00: pode acompanhar o encontro aqui, AO MINUTO.

OS ONZES INICIAIS

ONZE DO BENFICA: Trubin, Aursnes, António Silva, Otamendi e Carreras; João Neves e Kökcü; Di María, Rafa e João Mário; Arthur Cabral.

ONZE DO TOULOUSE: Guillaume Restes, Mikkel Desler, Logan Costa, Rasmus Nicolaisen e Moussa Diarra; Stijn Spierings e Vincent Sierro; Aron Donnum, Yann Gboho e Gabriel Suazo; Thijs Dallinga.