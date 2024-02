José Luis Mendilibar foi anunciado como novo técnico do Olympiakos.

O espanhol de 63 anos é o sucessor de Carlos Carvalhal no comando técnico do clube grego.

Mendilibar, que tem 468 jogos na Liga Espanhola, já orientou clubes como o Athletic Bilbau, Valladolid, Osasuna, Levante, Eibar, Alavés ou o Sevilha, com o qual venceu a última edição da Liga Europa.

O clube grego não divulgou a duração do contrato. O Olympiakos conta com os portugueses David Carmo, Rúben Vezo, André Horta, Chiquinho, João Carvalho e Daniel Podence, bem como Fran Navarro e Jovane Cabral, emprestados pelo FC Porto e pelo Sporting, respetivamente.

🔴⚪️🤝🏻 Καλωσορίζουμε τον νέο μας προπονητή: Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ! / We welcome our new Head Coach: José Luis Mendilibar!#Olympiacos #Welcome #Coach #Mendilibar #Spain #Greece #Piraeus pic.twitter.com/Oj1UGFrVlD