Chiquinho, médio do Benfica cedido ao Olympiakos, lidera esta semana o top-10 dos portugueses no estrangeiro, depois de ter estado em destaque na goleada que a equipa do Pireu aplicou ao OFI Creta (4-0), no primeiro jogo na liga grega depois de confirmada a saída de Carlos Carvalhal. Um ranking elaborado pelo Sofascore, parceiro do Maisfutebol, que conta com nove jogadores acima da nota 8, três deles guarda-redes.

O médio, que fez uma assistência para o terceiro golo do campeão grego, lidera este grupo com a nota de 8.5. Daniel Podence, que marcou no mesmo jogo, aparece no quinto lugar, com 8.1.

Destaque também para David Pereira da Costa, internacional sub-21 do Lens que, uma semana depois de liderar este ranking, volta agora a aparecer no segundo lugar, depois de ter acumulado uma assistência e mais um golo na vitória sobre o Estrasburgo (3-1).

A completar o pódio do top-10 está Luís Maximiano que esteve em destaque no nulo que o Almeria impôs ao Athletic Bilbao na liga espanhola. Além do antigo guarda-redes do Sporting, este ranking conta com mais dois guarda-redes portugueses: Rui Silva (o Betis venceu o Cadiz por 2-0) e Anthony Lopes (o Olympique Lyon venceu o Montpellier com reviravolta nos descontos).