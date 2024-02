Num duelo de aflitos, a contar para a 21.ª jornada da Ligue 1, Lyon venceu esta tarde em casa do Montpellier, por 2-1.

Com Anthony Lopes na baliza, a formação visitante até começou em desvantagem: Arnaud Nordin, aos 23 minutos, fez o 1-0, servido por Issiaga Sylla.

A reação do Lyon chegou já nos últimos minutos: Tagliafico assistiu Lacazette para o 1-1 aos 74 minutos e Maxence Caqueret, a oito minutos dos 90, fez o 2-1 final.

Com este resultado, o Lyon sobe ao 13.º lugar, com 22 pontos, ao passo que o Montpellier é 15.º, com 19 pontos.