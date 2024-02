O Toulouse, adversário do Benfica no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, perdeu este domingo, em casa, diante do Nantes (0-2), em jogo da 21.ª jornada da liga francesa.

Veja como jogou o Toulouse

Num embate entre duas equipas que procuravam fugir aos últimos lugares, os visitantes levaram a melhor, entrando no jogo praticamente a ganhar, com um golo de Mostafa Mohamed, logo aos 2 minutos, na marcação de um livre direto.

O jogo até seguiu equilibrado até ao intervalo, mas logo a abrir a segunda parte, a equipa do la Beaujoire voltou a marcar, desta vez, por Tino Kadewere, depois de uma rápida combinação com Mohamed.

O Toulouse nunca baixou os braços e chegou a festejar um golo, aos 73 minutos, mas Dallinga estava adiantado e, após intervenção do VAR, o golo acabou por ser anulado. A equipa da casa ainda marcou, já em tempo de compensação, pelo mesmo Dallinga, com uma cabeçada a cruzamento de Cissoko, mas já não conseguiu evitar a derrota.

Com este resultado, o Toulouse cai para o 13.º lugar da classificação da liga francesa, com 20 pontos, ultrapassado precisamente pelo Nantes, que passa a contar 22.

Recordamos que o Toulouse visita o Estádio da Luz na próxima quinta-feira e recebe o Benfica uma semana depois.