O Toulouse venceu este domingo o Reims, por 3-2, em jogo a contar para a 20.ª jornada da liga portuguesa.

Os três pontos foram garantidos logo na primeira parte, depois de irem para o intervalo a vencer por 3-0. O jovem de 18 anos, Mawissa Elebi, marcou o primeiro, logo aos 11 minutos. Babicka fez o segundo, aos 31, e Dallinga o terceiro, de penálti, aos 45+2.

O Reims ainda tentou empatar, com Teuma aos 49 minutos, e Akieme, aos 90+1, mas o terceiro golo não apareceu e somaram o segundo jogo sem vencer no campeonato.

Com este resultado, o Toulouse sobe ao 12.º lugar, com 20 pontos, e o Reims desce para sétimo, com 30.

No outro jogo da tarde, Lorient somou a terceira vitória da temporada, após bater o Metz, por 2-1.

A equipa visitante entrou em campo como lanterna vermelha, mas aos 19 minutos passaram para a frente do marcador, autoria de Bamba. O empate surgiu aos 22 minutos, com golo de Lamkel. O 2-1, que deu os três pontos ao Lorient, foi marcado pelo grego Panos Katseris, aos 58 minutos.

Com esta vitória, o Lorient deixa o último lugar e sobe para penúltimo (17.º), com 16 pontos. O Metz desceu para o antepenúltimo lugar, com os mesmos pontos. Ambas as equipas estão em lugares de despromoção ao segundo escalão francês.