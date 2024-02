O Mónaco não foi além de um empate na receção ao Le Havre (1-1) e perdeu a possibilidade de se aproximar à condição do Nice, dono do segundo lugar.



Os monegascos criaram duas boas ocasiões de golo na primeira parte, mas em ambas Arthur Desmas brilhou e manteve o nulo no marcador. O guarda-redes do Le Havre nada pôde fazer para travar a finalização de Wissam Ben Yedder que abriu o marcador já na segunda parte, aos 63 minutos.



No entanto, a vantagem do emblema do Principado não durou muito, uma vez que um autogolo de Fofana permitiu ao Le Havre igualar a contenda.



Com este empate, o Mónaco igualou provisoriamente o Brest no terceiro lugar (ambos têm 35 pontos) e está a três pontos do Nice. Por sua vez, o Le Havre é 11.º com 24 pontos.



