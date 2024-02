O internacional sub-21 português David da Costa apontou o único golo na vitória do Lens em casa do Nantes, por 1-0, este sábado, em jogo da 20.ª jornada do campeonato francês.

O médio português, de 23 anos, rompeu na área aos 48 minutos e atirou de pé esquerdo para o fundo das redes.

Com esta vitória, o Lens sobe, à condição, ao sexto lugar, já em zona europeia, com 32 pontos. Por sua vez, o Nantes é 13.º, com 19 pontos.

No outro jogo do dia, o Rennes recebeu e venceu o Montpellier por 2-1.

Resultados e classificação da liga francesa