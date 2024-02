O PSV Eindhoven, líder destacado da liga neerlandesa, foi este sábado a Amesterdão impor um empate ao Ajax (1-1), mantendo o rival, numa época extremamente atípica, a 21 pontos de distância na classificação.

Apesar da diferença abismal entre os dois rivais, este clássico do futebol dos Países Baixos estava a gerar enorme expetativa, uma vez que o Ajax, depois de um início de temporada muito abaixo das expetativas, estava agora uma fase de recuperação e vinha de uma série de três vitórias consecutivas.

E foi mesmo o Ajax que se adiantou no marcador, aos 19 minutos, com Berghuis a marcar com assistência de Brobbey. No entanto, a vantagem da equipa da casa durou apenas quinze minutos, uma vez que a equipa de Eindhoven empatou aos 34, por Luuk de Jong.

Um empate que se manteve intacto até ao final dom jogo, permitindo ao PSV manter a confortável vantagem sobre o principal rival. No segundo lugar da classificação está o Feyenoord que, caso este domingo vença o AZ em Alkmaar, poderá a ficar a dez pontos do conjunto de Eindhoven.

Confira a classificação da liga dos Países Baixos